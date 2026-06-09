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Yalova'nın Örencik köyünde gölet çalışması başladı

Yalova'nın Örencik köyünde gölet çalışması başladı
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Yalova İl Özel İdaresi, Altınova'ya bağlı Örencik Köyü'nde 30 bin metreküp kapasiteli ikinci sulama göletinin inşaatına başladı. Proje, tarımsal sulamayı destekleyerek kuraklıkla mücadeleye katkı sağlayacak.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından Altınova ilçesine bağlı Örencik Köyü'nde yapımı planlanan ikinci sulama göletinin inşaat çalışmalarına başladı.

30 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet, tamamlandığında bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak. Tarımsal üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kuraklıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen proje, üreticilerin suya erişimini güçlendirecek. Yalova İl Özel İdaresi tarafından bugüne kadar il genelinde hayata geçirilen 18 göletin ardından yapımına başlanan Örencik İkinci Sulama Göleti, kurumun 19. gölet yatırımı olacak.

"Her Yıl Bir Gölet" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yalova İl Özel İdaresi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında tarımsal sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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