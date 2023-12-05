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Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde 2023 Yılında 31 Bin Ton Ürün Çıkışı

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Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 31 bin 96 ton ürün çıkışı gerçekleştirildi. Kasım ayında ise 2 bin 256 ton sebze ve 705 ton meyve tüketimi yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 31 bin 96 ton çıkış yapıldı.

2023 yılının ilk 11 ayında elde edilen verilere göre 31 bin 96 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Kasım ayında 2 bin 256 ton sebze, 705 ton ise meyve tüketimi gerçekleştirildi. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre Kasım ayı içerisinde 2 bin 961 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Kasım ayı içerisinde en fazla tüketim 830 ton ile patates, 555 ton ile soğan, 325 ton ile domates ilk 3 sırada yer aldı. En fazla meyve çıkışı ise 271 ton ile mandalina oldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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