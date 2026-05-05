Xiaomi'den Anneler Günü kampanyası

Xiaomi, Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, 10 Mayıs'a kadar, akıllı telefonlardan ekosistem ürünlerine kadar uzanan ürün yelpazesinde 8 bin liraya varan indirim sunuyor.

Kampanyada, REDMI Note 15 serisi, POCO X8 Pro serisi, Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T serisi akıllı telefonlar kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tablet kategorisinde farklı seçenekler yer alırken, ekosistem ürünleri tarafında Xiaomi TV A Pro 65 ve 75 inç modeller, robot süpürgeler, bluetooth hoparlörler ve akıllı saatler sunuluyor.

Kullanıcılar, kampanyaya, Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Kampanya, akıllı ev ürünlerinden yenilikçi mobil cihazlara kadar uzanan seçeneklerle ev konforunu artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xiaomi Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Cahid Atik, annelerin koşulsuz sevgileriyle en büyük destekçi olduklarını belirtti.

Atik, "Annelerin günlük yaşamına pratik çözümler sunmaya odaklandık, Xiaomi olarak, hayatı kolaylaştıran teknolojilerle onlara daha fazla zaman kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.