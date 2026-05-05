Haberler

Xiaomi'den Anneler Günü kampanyası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xiaomi Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Cahid Atik: - "Annelerin günlük yaşamına pratik çözümler sunmaya odaklandık"

Xiaomi, Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, 10 Mayıs'a kadar, akıllı telefonlardan ekosistem ürünlerine kadar uzanan ürün yelpazesinde 8 bin liraya varan indirim sunuyor.

Kampanyada, REDMI Note 15 serisi, POCO X8 Pro serisi, Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T serisi akıllı telefonlar kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tablet kategorisinde farklı seçenekler yer alırken, ekosistem ürünleri tarafında Xiaomi TV A Pro 65 ve 75 inç modeller, robot süpürgeler, bluetooth hoparlörler ve akıllı saatler sunuluyor.

Kullanıcılar, kampanyaya, Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Kampanya, akıllı ev ürünlerinden yenilikçi mobil cihazlara kadar uzanan seçeneklerle ev konforunu artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xiaomi Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Cahid Atik, annelerin koşulsuz sevgileriyle en büyük destekçi olduklarını belirtti.

Atik, "Annelerin günlük yaşamına pratik çözümler sunmaya odaklandık, Xiaomi olarak, hayatı kolaylaştıran teknolojilerle onlara daha fazla zaman kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış