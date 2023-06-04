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Xiamen'deki uçak bakım merkezi 100. yabancı uçağı ağırladı

Ekonomi Haberleri

Çin'in Xiamen Gaoqi Havalimanı'na bu hafta başında iniş yapan bir Boeing 787 uçağı, bu yıl Xiamen'a bakım için yurtdışından gelen 100. uçak oldu. HAECO Xiamen, Asya'daki en büyük uçak bakım merkezlerinden biri. Şirketin ihracat iş hacmi bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Bakım için yabancı ülkelerden Xiamen'e gelen uçakların sayısı, geçen yıla kıyasla iki ay önceden, 100'ü aştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.

Çin'in Xiamen Gaoqi Havalimanı'na bu hafta başında iniş yapan bir Boeing 787 uçağı, bu yıl Xiamen'a bakım için yurtdışından gelen 100. uçak oldu.

HAECO Xiamen, Asya'daki en büyük uçak bakım merkezlerinden biri.

Şirketin ihracat iş hacmi bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Bakım için yabancı ülkelerden Xiamen'e gelen uçakların sayısı, geçen yıla kıyasla iki ay önceden, 100'ü aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Ekonomi Haberler

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