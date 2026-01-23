Wings for Life World Run'dan "Arkadaşını Getir" kampanyası

Haberler

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run, 2026 etkinliği için '1+1 Arkadaşını Getir' kampanyasını başlattı. Katılımcılar, arkadaşlarını ücretsiz olarak bu anlamlı mücadelenin bir parçası yapabilecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, 2026 etkinliği için "1+1 Arkadaşını Getir" kampanyasını başlattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, "Wings for Life World Run App" uygulamasına kaydolan katılımcılar, bir arkadaşlarını bu iyilik hareketine ücretsiz dahil edebilecek.

Bu sayede hem profesyonel sporcular hem de amatör koşucular, sevdiklerini bu anlamlı mücadelenin bir parçası yapma şansı yakalayacak.

adidas desteğiyle düzenlenen etkinlik aracılığıyla katılımcı sayısının artırılması ve omurilik felci araştırmalarına daha fazla kaynak yaratılması amaçlanıyor.

"Koşamayanlar için Koş" mottosuyla 2014 yılından bu yana düzenlenen ve katılım ücretlerinin tamamının doğrudan omurilik felci araştırmalarına aktarıldığı organizasyonda, bugüne kadar 192 farklı milletten 1 milyon 870 bin 253 kişi, 7 kıtada aynı anda koştu ve 60,53 milyon avro bağış toplandı. Geçen yıl ise 310 bin 719 katılımcıyla 8,6 milyon avro bağışa ulaşılarak rekor kırıldı.

Dünya yıldızları da destekliyor

Wings for Life World Run'a geçen yıl Red Bull Global Futbol Direktörü Jürgen Klopp, kayakçı Eileen Gu ve sörf sporcusu Carissa Moore gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'den de Red Bull sporcuları Hande Baladın, Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş katıldı.

Wings for Life World Run'da sabit bir bitiş çizgisi bulunmuyor. Yarışın başlangıcından 30 dakika sonra harekete geçen "Sanal Yakalama Aracı" (Catcher Car), yarışmacıları yakalıyor ve bu sayede tüm katılımcılar için eşit ve motive edici bir yarış deneyimi sunuluyor.

