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Constellation ve Walmart 15 yıllık nükleer enerji anlaşması imzaladı

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ABD'li enerji şirketi Constellation ile perakende devi Walmart, 176 megavatlık uzun vadeli nükleer güç tedariki için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında mevcut nükleer reaktörlerin kapasitesi artırılacak ve Walmart'ın yeni dağıtım merkezinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

NEW ABD'li enerji şirketi Constellation ile perakende devi Walmart, uzun vadeli nükleer güç tedarikine yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Constellation'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 30 megavat kapasite artışı dahil toplam 176 megavatlık toptan elektrik tedarikini kapsadığı ve satın alımların 2029 ve 2030 yıllarında başlayacak olan 15 yıllık iki ayrı dönemi içerdiği aktarıldı.

Constellation'ın Illinois eyaletindeki Dresden tesisinde yapılacak iyileştirmeler sayesinde, sıfırdan yeni bir tesis inşa edilmesine gerek kalmadan mevcut reaktörlerin üretim kapasitesi ve verimliliğinin artırılacağı belirtilen açıklamada, elde edilen yeni ve temiz enerjinin, Walmart'ın yine söz konusu eyalette yapım aşamasında olan yüksek teknolojili yeni dağıtım merkezinin enerji ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın Walmart'ın daha temiz enerjiye erişmesine ve yerel enerji altyapısını güçlendirmesine yardımcı olmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın Walmart'ın ilk nükleer enerji sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca ABD'de büyük bir perakendeci ile bir nükleer tesis arasındaki ilk anlaşmalardan biri olma özelliğini taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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