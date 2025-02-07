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Wall Street devleri XRP ETF'si için yarışıyor

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Kripto para piyasasının önde gelen kurumları spot XRP ETF'si için harekete geçti. Cboe BZX Borsası üzerinden Bitwise, 21Shares ve Canary Capital'in yaptığı başvurular, SEC Komiseri Hester Peirce'in kripto varlıklar konusundaki yeni çalışma grubuyla aynı döneme denk geldi. Bu gelişme, Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından kripto yatırım ürünlerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Kripto para piyasalarında spot ETF başvuruları ivme kazanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından, XRP için de benzer ürünlerin listelenmesi ve işlem görmesi talebi yoğunlaşıyor. WisdomTree, Grayscale ve CoinShares gibi önde gelen kurumlar da XRP ETF yarışında yerini almış durumda.

Bitwise ve 21Shares XRP ETF'si İçin Harekete Geçti

Spot XRP ETF başvuruları finansal piyasaları hareketlendirdi. Cboe BZX Borsası, piyasa değerine göre dördüncü büyük kripto para birimi XRP için üç önemli başvuruyu SEC'e iletti. Bu gelişme, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Kanadalı Purpose Investments'ın dünyanın ilk XRP ETF'sini çıkarma hedefiyle bu alana girmesi, küresel rekabeti şiddetlendirdi. NYSE Arca'nın 30 Ocak'ta Grayscale'in XRP Trust'ını spot kripto ETF'ye dönüştürme başvurusu yapması da dikkat çekti.

SEC bünyesinde kripto görev gücünün başına getirilen Komiser Hester Peirce, hangi kripto varlıkların menkul kıymet sayılacağı konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların sonuçları, XRP ETF başvurularının geleceğini belirleyecek.

Wall Street devleri XRP ETF'si için yarışıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi

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