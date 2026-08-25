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Volkswagen'de kriz derinleşiyor: İşçilerden CEO'ya güven oyu yok

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Volkswagen Grubu, işten çıkarma ve fabrika kapatma planları nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. İşçi temsilcileri, CEO Oliver Blume'a güvenin zedelendiğini belirtirken, yönetim maliyet baskıları nedeniyle geri adım atmayacaklarını açıkladı. Aşağı Saksonya hükümeti ve IG Metall sendikası, kapatma planlarına sert tepki gösterdi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, işten çıkarma ve fabrika kapatma planları nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor.

Şirketin Wolfsburg'daki genel merkezinde, yönetim kurulu ile işyeri konseyi arasında toplantılar gerçekleştiriliyor. İşçi temsilcilerinin çağrısıyla düzenlenen ilk toplantıda, yönetimin daha önce duyurduğu tasarruf tedbirlerine ilişkin net açıklamalarda bulunması talep ediliyor.

Şirketin Wolfsburg'daki ana fabrikasında düzenlenen olağanüstü işçi kurultayında konuşan Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yeniden yapılanma tartışmaları nedeniyle Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume'a güvenin zedelendiğini söyledi.

Blume'un da katıldığı ve 10 binden fazla işçinin protesto amacıyla bir araya geldiği kurulda konuşan Cavallo, Almanya'daki fabrikaların tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Cavallo, "Almanya'daki fabrikalar Volkswagen Grubu'na aittir ve buranın ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetim kuruluna ve özellikle üst yönetici Oliver Blume'a olan güvenimiz zedelendi. Henüz düzeltilemeyecek boyutta değil ancak ciddi şekilde hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Daniela Cavallo, şirketin işten çıkarmaları ve fabrika kapatma planlarını kesin bir dille reddetti.

"Mevcut marjlarla geleceği finanse edemeyiz"

Radikal kesintiler kapsamında ek 50 bin potansiyel istihdam kaybı ve Almanya'daki 5 fabrikanın kapatılması planının ortaya çıkmasının ardından ilk kez işçilerin karşısına çıkan Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume ise geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Yönetim kurulunun bu stratejiye tamamen bağlı olduğunu ve gerekli adımları atmaya hazırlandığını belirten Blume, Volkswagen'in yüzde 3,8 civarındaki mevcut kar marjlarıyla gelecekteki işlerini finanse etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Blume, agresif Çin rekabeti, Almanya'daki maliyetli kapasite fazlası ve milyarlarca dolarlık ABD gümrük vergisi maliyetlerinin şirketi bu noktaya getirdiğini savundu.

Çalışanlar tepkili

Alman basınına yansıyan haberlere göre, şirket içindeki huzursuzluk giderek tırmanıyor. Şirket içi ağda yayımlanan bir makalede yönetim kurulunun yürüttüğü "felaket dış iletişim" nedeniyle çalışanların ve ailelerinin büyük bir belirsizlik ve korku içinde bırakıldığı ifade edildi.

İşçi temsilcileri, yönetimin şu ana kadar yalnızca "yüzeysel bilgiler" verdiğini belirterek, ağustos sonuna kadar Wolfsburg, Zwickau ve Kassel-Baunatal dahil olmak üzere toplam dokuz ayrı bilgilendirme toplantısı talep etti.

Siyaset ve sendikadan tam destek

Kriz, siyaset ve sendika kanadında da geniş yankı buldu. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Olaf Lies, tesislerin kapatılmasının bir seçenek olamayacağını vurguladı. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise yönetimin küçülme planlarında ısrar etmesi halinde kitlesel ve sert protestolar başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA
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