Gönüllüleri engelli hayvanlar için yürüteç üretti

Vodafone Vakfı, hayvan aktivisti ve "Hayat Tamircisi" proje yöneticisi Hasan Kızıl işbirliğiyle engelli hayvanlara yönelik yürüteç ve atık malzemelerden yatak üretim atölyeleri düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Plaza'da gerçekleştirilen etkinlikte, 45 Vodafone Gönüllüsü bir araya gelerek hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturdu.

Hasan Kızıl rehberliğinde düzenlenen atölyede, toplanan 90'a yakın kullanılmayan kazaktan kedi ve köpekler için 14 yatak hazırlandı. Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak 15 engelli hayvan için yürüteç üretimi de gerçekleştirildi. Bu etkinliğin ardından gönüllülerin Hasan Kızıl liderliğinde bugüne kadar ürettiği yürüteç sayısı 75'e ulaştı.

Atölyelerde üretilen yataklar barınaklara, yürüteçler ise vakfın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıya başvuran hayvan sahiplerine bağışlanacak.

"Patili dostlarımız için el ele verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknolojiyle insanları birbirine bağlarken, hayvanları da unutmadıklarını vurguladı.

Süel, "Bir kez daha patili dostlarımız için el ele verdik ve gönüllülerimizle 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl'ın liderliğinde yürüteç ve kazak atölyeleri düzenledik. Patili dostlarımız özgürce koşsun diye yürüteçler, sıcacık uyusunlar diye kazaklardan yataklar yaptık. Amacımız, daha fazla hayvanın hayatına dokunmak. Vodafone Gönüllüleri ile patili dostlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Kızıl da 12 yıldır 7 binden fazla hayata dokunduğunu, Vodafone Vakfı gönüllüleriyle aynı yolda yürümenin ve iyiliği birlikte büyütmenin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kızıl, "Çünkü hayat tamirciliğinin bir okulu yok. Hayata gerçekten dokunduğunda, hayatın değerini öğreniyorsun. İşte bu yüzden Vodafone Vakfı gönüllüleriyle buluşuyoruz, iyiliği çoğaltmak, sevgiyi büyütmek ve umudu yaymak için." değerlendirmesinde bulundu.