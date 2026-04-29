Vodafone'un 5G'ye ilişkin kampanyaları çok sayıda kullanıcıya ulaştı

Vodafone, 5G'ye ilişkin düzenlediği kampanyayla yaklaşık 2,6 milyon müşteriye 260 milyon liralık fayda sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un 5G'nin gelişini kutlamak amacıyla düzenlediği kampanyalar çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

5G'yi sınırsızca deneyimleyebilsinler diye müşterilerine istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye eden şirket, kampanyasıyla yaklaşık 2,6 milyon müşteriye 260 milyon liralık fayda sağlamış oldu.

Ayrıca "Hediye Çarkı"nda sunulan avantajlar 10 kat artırıldı, kampanyayla 2 haftada 8,7 milyon müşteri toplam 3,7 milyar lira değerinde GB faydası elde etti.

"Vodafone FLEX" çatısı altında seçili 5G destekli telefon modellerinde yüzde 50'ye varan indirim kampanyası ve seçili 5G uyumlu telefon modellerinde, şirketin sunduğu ücretsiz 5 yıl garanti kampanyasında ise toplam 140 bin müşteriye 300 milyon liralık fayda sağlandı. Tüm kampanyalarla müşterilere sunulan toplam fayda yaklaşık 4 milyar lira oldu.

Şirketin nisan sonuna kadar sürecek "Sınırsız Uygulama Paketleri" kampanyası da ilgi görmeye devam ediyor. Aylık 99 lira karşılığında popüler uygulamalarda sınırsız kullanım sunan kampanyadan bugüne kadar 106 bin kişi faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G'ye geçişi müşterileriyle kutlamak için düzenledikleri kampanyaların büyük ilgi gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz 5G'yi özgürce deneyimleyebilsin diye 10 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet verdik. Bu kampanyamızdan yaklaşık 2,6 milyon kişi yararlandı. Tüm müşterilerimiz için 5G'nin kutlaması olarak Hediye Çarkı'nı 10'a katladık ve müşterilerimizin en çok sevdiği ve tercih ettiği uygulamalarda 5G'nin sınırsız dünyasını deneyimleyebilmesi için 'Sınırsız Uygulama Paketleri' tasarladık."

Şahin, bu ay sonuna kadar sürecek kampanyadan halihazırda 106 bin müşterinin yararlandığını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde de Vodafone FLEX başta olmak üzere 5G deneyimini müşterilerimizle buluşturabilmek için kampanyalarımızı geliştirmeye ve müşterilerimize daha fazla değer sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.