VİSAKHAPATNAM - Hindistan'daki balıkçı limanı günde yaklaşık 15 bin kişiye gıda sağlıyor Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan balıkçı lbarınağından genel görünüm Balıkçıların ağdaki balıkları alması İnsanların balık satın alması VİSAKHAPATNAM - Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan balıkçı limanı, her gün ortalama 1.000 ton balığa ev sahipliği yaparken yaklaşık olarak 15. Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan balıkçı lbarınağından genel görünüm Balıkçıların ağdaki balıkları alması İnsanların balık satın alması VİSAKHAPATNAM - Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan balıkçı limanı, her gün ortalama 1.000 ton balığa ev sahipliği yaparken yaklaşık olarak 15.000 kişiye gıda sağlıyor. AA / Pankaj Nangia - Ekonomi India Ekonomi Haberler

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