Vigo, Kuryelere Ekonomik Özgürlük Sağlayan 'Vigo Cüzdan' Sistemini Tanıttı

Vigo, Kuryelere Ekonomik Özgürlük Sağlayan 'Vigo Cüzdan' Sistemini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vigo, 'Vigo Cüzdan' adıyla hayata geçirdiği yeni sistemle, kuryelerin kazançlarını anlık olarak takip etmelerini ve istedikleri zaman hesaplarına çekebilmelerini sağlıyor. Bu sistem, kuryelere finansal özgürlük kazandırarak, günlük harcamalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Vigo, 'Vigo Cüzdan' adıyla yeni bir sistemi devreye aldı. Hayata geçirilen bu sistem, kuryelerin kazançlarını mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntüleyip diledikleri an hesaplarına çekebilmelerini mümkün kılıyor.

Teslimat sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Vigo, Havuz Kurye modelinde çalışan kuryelerinin kazanç yönetimini kolaylaştıracak yeni bir sistemi devreye aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 'Vigo Cüzdan' adıyla hayata geçirilen bu geliştirme, kuryelerin kazançlarını mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntüleyip diledikleri an hesaplarına çekebilmelerini mümkün kılıyor. Geleneksel hakediş dönemlerine bağlı kalmadan, her teslimat sonrası oluşan kazancın anında erişilebilir hale gelmesi, özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak veya acil harcamalarını yönetmek isteyen kuryeler için büyük kolaylık sağlayacak. Yeni sistem, kuryelerin finansal planlamalarını daha sağlıklı yapabilmelerine de olanak tanıyor. Tamamen dijital altyapı ile geliştirilen Cüzdan; şeffaflık, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından da dikkat çekiyor. Kuryeler, mobil uygulama üzerinden kazanç geçmişlerini görebiliyor, çekim işlemlerini takip edebiliyor ve bütçelerini anlık olarak yönetebiliyor.

Ödeme aracı değil, kuryelere ekonomik özgürlük kazandıran model

Şirket kurucuları, bu sistemin sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda kuryelere zaman ve ekonomik özgürlük kazandıran çağdaş bir destek modeli olduğunu vurguladı.

Vigo Operasyon Geliştirme Direktörü Murat Ceyran, "Vigo Cüzdan Sistemi ile, sahadaki en büyük gücümüz olan kuryelerimizin finansal yönetimini destekliyoruz. Geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle kuryelerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirketi bu adımı, esnek çalışma modeline dayalı havuz kurye sistemini güçlendirmeyi ve sektördeki dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyor. Sistemin ilerleyen dönemde işletmeye bağlı çalışan kuryeler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Şirket ile ilgili tüm gelişmelerin sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.