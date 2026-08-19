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Bodrum'a 119 Yolculu Kruvaziyer Geldi

Bodrum'a 119 Yolculu Kruvaziyer Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer, Rodos'tan 119 ABD'li yolcu ve 194 personel getirdi. Turistler gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı. Gemi daha sonra Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer 119 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 152 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 119 yolcu ile 194 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Mikonos Limanı olacak.

Kaynak: AA
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