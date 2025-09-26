Vezirköprü'de Şeker Pancarı Hasat Dönemi Başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarında hasat dönemi başladı.

2025-2026 şeker pancarı sezonu, ilçedeki kantarlarda yapılan alımlarla açıldı. Pancar hasadın aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor. Vezirköprü genelinde pancar üreticileri tarafından hasadı yapılan 5 bin ton pancar, çiftçiler tarafından alım merkezlerine teslim edildi. İlçede 8 bin dönüm şeker pancarı ekili alandan beklenen 50 bin ton rekoltenin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 150-200 milyon lira arasında ekonomik gelir sağlanacağı öngörülüyor.

1954 yılında üretime başlayan Amasya Şeker Fabrikası, bu yıl pancar alımında 72. dönemini gerçekleştiriyor.

Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi İlhan Tunç yaptığı açıklamada, "2025-2026 pancar döneminin çiftçimize, çalışanlarımıza, fabrikamıza, pancarın sevkinde emeği olan taşıyıcılar kooperatifi yönetici, fabrika ve kooperatif başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN