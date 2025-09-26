Vezirköprü'de Şeker Pancarı Hasat Dönemi Başladı

Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2025-2026 şeker pancarı hasat dönemi başladı. Çiftçiler tarafından 5 bin ton pancar alım merkezlerine teslim edildi ve beklenen rekolte ile yaklaşık 150-200 milyon lira ekonomik gelir sağlanması öngörülüyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarında hasat dönemi başladı.

2025-2026 şeker pancarı sezonu, ilçedeki kantarlarda yapılan alımlarla açıldı. Pancar hasadın aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor. Vezirköprü genelinde pancar üreticileri tarafından hasadı yapılan 5 bin ton pancar, çiftçiler tarafından alım merkezlerine teslim edildi. İlçede 8 bin dönüm şeker pancarı ekili alandan beklenen 50 bin ton rekoltenin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 150-200 milyon lira arasında ekonomik gelir sağlanacağı öngörülüyor.

1954 yılında üretime başlayan Amasya Şeker Fabrikası, bu yıl pancar alımında 72. dönemini gerçekleştiriyor.

Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi İlhan Tunç yaptığı açıklamada, "2025-2026 pancar döneminin çiftçimize, çalışanlarımıza, fabrikamıza, pancarın sevkinde emeği olan taşıyıcılar kooperatifi yönetici, fabrika ve kooperatif başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
