ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'un hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

NEW ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'un hizmetlerinde on binlerce kişiyi etkileyen kesinti olduğu bildirildi.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, kullanıcılar, New York saatiyle 12.00 (TSİ 20.00) civarında Verizon hizmetlerinde kesinti yaşadıklarını bildirmeye başladı.

ABD genelinde 180 bine yakın kullanıcının bildirdiği soruna ilişkin Verizon'ın sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı müşterilerimizin kablosuz ses ve veri hizmetlerini etkileyen bir sorun olduğunu biliyoruz. Mühendislerimiz bu sorunu hızlı bir şekilde tespit etmek ve çözmek için çalışıyorlar. Güvenilir bağlantının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada da, şirketin hizmet kesintilerini gidermeye devam ettiği, ekiplerin tam kapasiteyle soruna odaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bunun günlük hayatınız üzerindeki etkisinin farkındayız ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye kararlıyız." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, Downdetector sitesinde, ABD'li diğer telekomünikasyon şirketleri T-Mobile ve AT&T'nin hizmetleri için de kesinti rapor edildi.