Van'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimi Yapıldı

Van'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimi Yapıldı
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Kurban Bayramı öncesi Van'da yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışları kontrol edildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı kanun çerçevesinde marketlerde ürün fiyatlarının uygunluğunu incelerken, aykırılık tespit edilen firmalara yaptırım uygulandı.

Van'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi

VAN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimine hız verildi.

Ticaret Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında Van'da da İl Müdür Vekili Derya Ayaydın öncülüğünde birçok markette denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca ürünlerin etiketlerinde; malın üretim yeri, ayırt edici özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatların uygulanmaya başlandığı tarih ve ambalajlı ürünlerde varsa depozito bedeline dair bilgiler kontrol edildi.

Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Artışı yönetmeliği çerçevesinde yürüttükleri denetimlerde, aykırılık tespit edilen durumları tutanak altına alarak idari yaptırım uyguladı. Son 3 ay içerisindeki fiyatlarla güncel fiyatların karşılaştırıldığı çalışmalarda, fahiş fiyat artışı tespit edilen durumlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Ayrıca büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerin de sürdüğü, fiyat istikrarının sağlanması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, ocak ayından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında bin 11 firma ve 5 bin 932 ürün denetlenirken, 313 aykırılık tespit edildiği ve bunlara toplamda 990 bin 958 TL tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Ekonomi
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