Üye Girişi
Haberler

Van'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da havaların soğumasıyla birlikte, zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde hareketlilik başladı. Sürücüler, kış şartlarına hazırlık için lastiklerini değiştirmeye yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Uzmanlar, kış lastiklerinin yola tutunma kapasitesinin artırdığını vurguluyor.

Van'daki oto lastikçilerde hareketlilik başladı

VAN - Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve don olayları, oto lastikçilerde hareketliliği artırdı.

1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kış lastiklerinin, zorlu hava şartlarında yola tutunma kapasitesi, güvenli sürüş ve kazaları önleme avantajlarıyla sürücüler için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuması ve don olaylarının başlaması, lastikçilerdeki hareketliliği de artırdı. Lastik ustaları, sürücülere 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

"Lastiklerini şimdiden değiştirsinler"

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bölgedeki araç sürücülerinin kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklememesi gerektiğini belirtti. Don olayının başlamasıyla yazlık lastiklerin yol tutuş performansının düştüğünü ifade eden Sancak, "Vatandaşımızın kışlık lastiklerini şimdiden değiştirmesini istiyoruz. En azından 20 gün daha erken değiştirmeleri gerekiyor. Tabii genellikle vatandaşımız son güne bırakıyor. Van da karlı ve don olayının sürekli yaşandığı bir bölgedir. Kışlık lastiklerde kauçuk oranı düşük olduğu için daha iyi yolu tutar" dedi.

Van'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Ekonomi
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret! Biri 'Mahcubum' dedi, diğeri 'Kardeşlik' mesajı verdi

Biri "Mahcubum" dedi, diğeri "Kardeşlik" mesajı verdi

 13 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası Kızılay'dan HIV iddialarına yalanlama

Babaya HIV Kızılay kanıyla mı bulaştı? Kurumdan açıklama var
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kenan Yıldız yok mu, neden yok? Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi? Masterchef 16 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef bu akşam var mı? 16 Kasım Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda? NÖBETÇİ ECZANE 16 KASIM | İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede, en yakın eczane nerede var? TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bugün hangi diziler ve filmler var? TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Galler maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Kasım günü milli maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.