40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Van'da İkinci El Oto Pazarı Yoğun Geçti

Van'da İkinci El Oto Pazarı Yoğun Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının ikinci haftasında Van'daki ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Alıcıların azlığına rağmen araç sayısının fazla olduğu pazarda, fiyatların düştüğü gözlemlendi.

Van'da Ramazan ayının ikinci haftasında ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı, sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, bugün de yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. Açık oto pazarına araçlarını satmak için gelen vatandaşlar, alıcı bulamamaktan şikayet ederken, alıcılar ise uygun fiyatlı araçların genellikle hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan ikinci el açık oto pazarında, genel olarak araç fiyatlarında düşüşün sürdüğü gözlemlendi.

"Piyasa güzel ama alıcı yok"

İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Şahabettin Demirtaş, pazarda çok fazla araç olduğunu ancak alıcıların az olduğunu belirtti. Araç alım sürecinde bilgi sahibi olmayan kişilerin de sürekli soru sorduğunu ifade eden Demirtaş, "Piyasa güzel ve araç fiyatları uygundur. Herkes kendi bütçesine göre araç bakıyor. Ben de aracımı 670 bin liraya satışa çıkardım ama 650 bin liraya kadar düşürebilirim" dedi.

Yüksek model araç fiyatlarının düşmediğini dile getiren Mehmet Üstün ise "Piyasayı öğrenmek için geldim. Şu an çok durgun bir dönem yaşanıyor. Ne alan var ne de satan. Herkes araçlara bakıp gidiyor" diye konuştu. - VAN

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58 milyar dolarlık zarar
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Trump'ın 43 ülkeyi içeren yasak listesi sızdı! Putin çıldıracak

Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çıldıracak
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.