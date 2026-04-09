Bazı valflerin ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile bazı valflerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi. İthalatın usul ve esasları belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle çeşitli alanlarda kullanılan bazı valflerin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu valflerin ithalatında birim gümrük kıymeti, kilogram başına 5 dolar ile 30 dolar arasında olacak.

Tebliğ kapsamındaki eşya, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

Aerosol sprey üretiminde kullanılan püskürtme mekanizmaları niteliğindeki valf ithalatında tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
