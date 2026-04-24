Üzümlü'de KKYDP destekli et tesisi Erzincan etini Türkiye'ye ulaştırıyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) hibesiyle kurulan et işleme tesisi, üretilen etleri işleyerek Türkiye genelindeki pazarlara gönderiyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Vahit Erdem'e ait tesiste incelemelerde bulunarak üretim süreci, hijyen standartları ve sevkiyat ağı hakkında bilgi aldı.

Koçaker, Erzincan'ın hayvancılık potansiyelinin bu tür yatırımlarla katma değere dönüştüğünü belirterek, tesisin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

İşletme sahibi Vahit Erdem ise Erzincan'da üretilen kaliteli etin yerinde işlenerek daha geniş pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. - ERZİNCAN

