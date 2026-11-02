UTİKAD, tır şoförleri için Schengen'de 180 günde 90 gün kuralına düzenleme istedi

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Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, Türk tır şoförlerinin Schengen vize kısıtlamaları ve sınır kapılarında yaşanan beklemeler nedeniyle karşılaştığı sorunların çözümü için düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Engin, Türk tır şoförlerinin Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası taşımacılığın yalnızca yüklerin bir ülkeden diğerine ulaştırılmasından ibaret olmadığını kaydeden Engin, "Sektör disiplin, sorumluluk ve özveriyle çalışan sürücüler sayesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında günlerce süren bekleyişler, belirsizlikler ve zorlu çalışma koşulları sürücüler üzerindeki yükü artırıyor. Uluslararası kara yolu sürücülerinin karşılaştıkları sorunların farkındayız ve taleplerini destekliyoruz. ifadelerini kullandı.

"180 gün içinde 90 gün kalış kuralı önemli sorunlar oluşturuyor"

Bilgehan Engin, Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının sürücüler açısından önemli sorunlar oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürücülerin kısa süreli ziyaretçilerle aynı düzenlemelere tabi tutulması, uluslararası taşımacılığın operasyonel gerçekleriyle örtüşmüyor. Vize kapsamında izin verilen kalış süresinin birkaç gün, hatta bir gün aşılması durumunda dahi sürücüler taşıdıkları ihracat yükleriyle geri çevrilebiliyor. Bu da taşımacılık süreçlerinde ciddi aksamalara neden olabiliyor."

Engin, sınır geçişlerinde yaşanan gecikmelerin Türkiye'nin Avrupa sanayisine yönelik tedarik avantajını zayıflattığına işaret ederek, uzun bekleme süreleri ve sürücü istihdamı ihtiyacının operasyonel maliyetleri artırdığını bildirdi.

Artan maliyetlerin Avrupa'daki alıcılar ve nihai tüketicilere de yansıdığına dikkati çeken Engin, sürücü hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının uluslararası ticaretin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

UTİKAD'ın önerileri

UTİKAD Başkanı Engin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının konuya yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirterek, uluslararası kara yolu sürücülerinin özel bir imtiyaz değil, mesleklerinin gerekliliklerine uygun ve öngörülebilir düzenlemeler talep ettiğini vurguladı.

Engin, derneğin bu kapsamdaki önerilerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Uluslararası kara yolu taşımacılığının sürdürülebilirliği açısından sürücülerin çalışma koşullarına uygun vize düzenlemelerinin oluşturulması, sınır kapılarındaki kapasite ve koordinasyonun artırılması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ortak çözümler geliştirilmesi gerekiyor. Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır kapılarındaki kapasite ve koordinasyon güçlendirilmeli, sınır geçişleri daha öngörülebilir ve planlanabilir hale getirilmeli, sınır bölgelerindeki park alanları ve sürücülere yönelik sosyal tesisler iyileştirilmeli."

Engin, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin güçlü kalması için uluslararası kara yolu sürücülerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, sınır geçişlerindeki sorunların ancak ortak iradeyle çözülebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA