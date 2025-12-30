Haberler

Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan biçimde kullandırdığı tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 143,75 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezalarını düzenleyen, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan "Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı.

METREKARE İÇİN 143,75 LİRA CEZA

Düzenlemeye göre plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan biçimde kullandırdığı tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 143,75 lira idari para cezası uygulanacak. Elektronik ortamda satış yapanlar için ise ceza tutarının 26 bin 65 liradan 260 bin 701 liraya kadar çıkacağı belirtildi.

USULE AYKIRI POŞET ÜRETENE 130 BİN 348 LİRA CEZA

Ayrıca Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara aykırı plastik poşet üretene veya tedarik edene 130 bin 348 lira ceza kesilecek. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıya aynı tutarda idari para cezası uygulanacak. Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara yönelik ceza ise 13 bin 32 lira olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
