Uşak'ta Yem Bayilerine Denetim Yapıldı
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yem bayilerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yemek güvenilirliği ve fiyat konularında incelemeler yapıldı. Güvenilir olmayan satışlar tespit edilen iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yem bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işbirliğince yem bayilerine denetim yapıldı. Denetimlerde asgari ücret zam artışlarına yönelik önlemler ve satışa sunulan yemlerin yem güvenilirliğine uygunluğu denetlendi.
Öte yandan, fiyat ve güvenirliği bulunmayan yem satışları yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulandı. - UŞAK