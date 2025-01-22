Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Uşak'ta Yem Bayilerine Denetim Yapıldı

Uşak'ta Yem Bayilerine Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yem bayilerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yemek güvenilirliği ve fiyat konularında incelemeler yapıldı. Güvenilir olmayan satışlar tespit edilen iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yem bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işbirliğince yem bayilerine denetim yapıldı. Denetimlerde asgari ücret zam artışlarına yönelik önlemler ve satışa sunulan yemlerin yem güvenilirliğine uygunluğu denetlendi.

Öte yandan, fiyat ve güvenirliği bulunmayan yem satışları yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hadise, Ahmet Çakar'ı affetmedi
img

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
img

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Skriniar, Fenerbahçe'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Skriniar, Fenerbahçe'de
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.