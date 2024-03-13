Uşak'ta çiftçilere tohum, fide ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde çiftçilere tohum, fide, arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere 156 ton fide, 300 bin fide ve 400 adet kovan ve arıcı malzemesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Projeden toplam bin 725 çiftçinin yararlandığını ve toplam 35 bin 210 dekar alanda 13 milyona yakın TL maliyet olduğunu dile getiren Uşak Valisi Turan Ergün "Bahar aylarıyla birlikte memleketimizin toprağıyla buluşturacağımız bu tohumlarımız ve fidelerimiz ile hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak kovanlarımız ile arılarımız; emeğin yemeğe, zahmetin rahmete dönüşeceği hasat karşılığında üreticilerimize ve hemşerilerimize büyük kazançlar sağlayacaktır. Bu ve benzeri projelerle elde edilecek bereketli kazançlar, çiftçilerimizin çalışma ve üretme azmini dolayısıyla tarımsal kalkınmayı da hızlandıracaktır. 2023 yılında bu kaliteli tohumların ekilmesi ve bol yağışlı geçen sezon sonunda buğday rekoltesinde yüzde 50, arpa rekoltesinde de yüzde yüze yakın bir artış sağlanmıştır. Bu yıl da aynı kapasiteyi daha da artırma gayretimiz devam edecektir. Çiftçilerimizin alın terinin inşallah bereketli yağmurlarla 2024 yılında da karşılığını bulacağına inanarak, 2024 yılı sonlarına doğru uygulamaya konulacak olan tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretim modeli ile yöremize daha uygun ürünlere yönelim sağlanacak, daha kaliteli ve tutarlı bir destekleme modeli de hayata geçirilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum, fide, arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı - UŞAK