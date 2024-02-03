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Uşak'ın Karahallılı Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı Oldu

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Uşaklı eğitimciler Prof. Dr. Servet Karahan ile Op. Dr. Hatice Karahan'ın büyük oğlu olan Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandı.

Uşak'ın Karahallılı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandı.

Uşaklı eğitimciler Prof. Dr. Servet Karahan ile Op. Dr. Hatice Karahan'ın büyük oğlu olan Fatih Karahan, 03 Şubat 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandı.

Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Fatih Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hatice Karahan Merkez Bankası Fatih Karahan Uşak Ekonomi Güncel Haberler

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