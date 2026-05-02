Ürettiği patlıcanlar maliyetini kurtarmayınca serasının kapılarını vatandaşlara açtı

Antalya'da bir üretici maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle tonlarca patlıcanı halka ücretsiz dağıtma kararı alarak, serasının kapılarını açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir üretici tarlada kalan ürünlerin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle israf edilmemesi için takdir toplayan bir iş birliğine imza atıldı. Üretici ve aracı olan Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanı halkın sofrasına ulaştırmak için seraların kapısını vatandaşlara açtı. Ürünlerin çöpe gitmesine gönlü razı olmayan üretici, Ünal aracılığıyla halka çağrıda bulunarak ürünlerin seradan ücretsiz toplanmasını istedi.

"Vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ünal, israfın önüne geçmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik. Hayırsever abimiz bize ulaşarak bu ürünlerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti. Biz de bu hayra vesile olmak adına ürünlerimizi paylaşıyoruz. Çınar altında dağıtarak herkesin bu imkandan haberdar olmasını amaçladık." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

