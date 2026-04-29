Ürdün ve Suudi Arabistan yetkilileri "Türkiye'yi Körfez'e bağlayacak demiryolu projesini" görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Nisan'daki Amman ziyaretinde "modern Hicaz Demir Yolu" projesini duyurmuştu

Ürdün Ulaştırma Bakanı Nidal Kattamin, Körfez ülkelerini Suriye ve Ürdün üzerinden Türkiye'ye bağlayacak modern "Hicaz Demir Yolu Projesi" sayesinde mal ve ürün akışının kolaylaşarak "bölgesel ticarette yeni fırsatların ortaya çıkacağını" belirtti.

Ürdün'ün Jordan Times gazetesinin haberine göre Kattamin, Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi Prens Mansur bin Halid bin Ferhan ile bir araya gelerek ulaştırma sektöründe işbirliğini geliştirme yollarını ve bölgesel bağlantıyı artıracak demiryolu projelerini görüştü.

Kattamin, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin "köklü ve tarihi" olduğunu vurguladı.

Bu bağların başta ekonomi ve ulaştırma olmak üzere çeşitli sektörlere yansıdığını ifade eden Kattamin, ulaştırmanın ikili ticareti desteklemek ve bölgesel entegrasyonu güçlendirmek adına temel bir sütun görevi gördüğünü kaydetti.

Görüşmede Kattamin, Ürdün'den geçmesi planlanan ve Suudi Arabistan sınırındaki El-Ömeri Sınır Kapısını Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısına bağlayacak demiryolu projesini sundu.

Projenin "Körfez ülkelerini Suriye ve Ürdün üzerinden Türkiye'ye bağlayacak stratejik bir koridor oluşturacağını" ifade eden Kattamin, böylece mal ve ürün akışının kolaylaşmasıyla "bölgesel ticarette yeni fırsatların ortaya çıkacağını" dile getirdi.

Büyükelçi Bin Ferhan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve köklü" olduğunu vurgulayarak, bu ilişkileri her iki halkın ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden "tek bir vücut" olarak nitelendirdi.

Demiryolu sektörünün bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi için stratejik bir araç olduğunu belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Ürdün ile işbirliğini sürdürmeye ve ortak projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bölgesel gelişmeler ışığında demiryolu sektörünün sunduğu fırsatların öneminin farkında olduğunu ve bu durumun hayati projeler üzerindeki çalışmaları hızlandırmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Görüşme sonunda Ürdün ve Suudi Arabistanlı yetkililer, bölgesel entegrasyonu sağlamak ve projeleri hayata geçirmek için iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Uraloğlu, Ürdün ziyaretinde demiryolu projesini açıklamıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Nisan 2026'daki Amman ziyaretinde Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu" projesini duyurmuştu.

Uraloğlu, üç ülke arasında imzalanan mutabakatla, hattın Suudi Arabistan ve Umman'a uzatılarak Kızıldeniz'i Avrupa'ya bağlamasının hedeflendiğini belirtmişti.

Uraloğlu, bu stratejik koridorun hem yük hem yolcu taşımacılığına uygun olacağını, ticaretin yanı sıra turizm, kültür ve hac seyahatlerini de canlandıracağını vurgulamıştı. Projeyle birlikte, Orta Doğu'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan ana bir ulaşım rotası oluşturması planlanıyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
