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UPS, 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

UPS, 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor
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Amerikan kargo devi UPS, düşük hacim beklediğini ve operasyonel iş gücünü yaklaşık 20 bin kişi azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket, dönüşüm stratejisi kapsamında 73 bina kapatmayı da hedefliyor.

NEW Amerikan kargo devi UPS, düşük hacim beklentisiyle yeniden yapılandırmaya gittiğini ve operasyonel iş gücünü yaklaşık 20 bin kişi azaltmayı planladığını bildirdi.

UPS, 2025'in ilk çeyreğine dair bilançosuna ilişkin açıklamada, iş gücünü yeniden boyutlandırmak ve operasyonları otomasyonla daha verimli hale getirmek gibi amaçlarla başlatılan dönüşüm stratejisine de yer verdi.

Şirketin en büyük müşterisinden daha düşük hacim beklediğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl yaklaşık 20 bin kişilik operasyonel iş gücünün azaltılması ve haziran ayına kadar 73 binanın kapatılmasının planlandığı kaydedildi.

Bu çerçevede değerlendirmelerin devam ettiği ve ek bina kapatma kararları alınabileceği ifade edilen açıklamada, bu uygulamalardan 2025'te toplam 3,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu beklendiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı kapsamlı gümrük vergileri dolayısıyla müşteri talebinde azalma beklendiği bunun da kargo hizmetlerine olan ihtiyacı azaltabileceği dile getirildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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