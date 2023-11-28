Ünye Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Aşevi ile Pazarı Büyütüyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, hayata geçirdiği tesis ile yöresel ürünlerin pazarını büyütürken, aşeviyle de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yöresel ürünler üretim merkezi ve aşevinin çok amaçlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Tesisimizde hanım kardeşlerimize istihdam sağlanmasının yanında yöresel ürünlerimizin markalaşması ve üretiminin arttırılmasını da gerçekleştiriliyoruz. Aşevimizde üretilen yemekler ise günlük ve sıcak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve maliyeti yaklaşık 30 Milyon TL olan tesis, Ünye Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hayata geçirildi. Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan "Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Aşevi" faaliyetlerini sürdürüyor. 2 adet binanın onarılarak üretim merkezi ve aşevine dönüştürülmesinin ardından bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük ve sıcak yemek sunulurken, öte yandan yöresel ürünler üretilerek pazara sunuluyor.

Tesiste çalışan kadınlar mevsimine göre ilçede yetişen ürünleri hazırlıyor. Fasulye ve pancar turşusu, çilek ve ayva reçeli, üzüm suyu ve reyhan suyu ile menemen gibi 20'den fazla ürün şişelenerek satışa hazır hale getiriliyor. Yöresel ürünlerin satışı Ünye Belediyesi tarafından 'Ünye İskelesi' markası ile tüketicilere sunuluyor.

Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde kış mevsiminin meyvesi cennet hurması pekmeze dönüşüyor. Katkı maddesi eklenmeden temiz şartlar göz önünde bulundurularak paketlenen hurma pekmezi, şifa deposu olarak satışa sunuluyor. Tesiste ayrıca hurma kurusu da üretiliyor. Hurmanın yanı sıra elma sirkesi de üretilen tesiste, yöreye özgü kokulu üzüm ve reyhan suyu en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

"Tesisimiz, üretime ve istihdama ciddi katkı sunuyor"

Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dünyada ilk kez yaşanılan ve aynı zamanda da büyük bir imtihandan geçirilen bir süreç olan Kovid-19 pandemi süreci, gıdanın kendi bulunduğu ortamda üretilmesi ve insanlara ulaştırılmasını sağladı. Çünkü o süreçte tamamen lojistik anlamdaki faaliyetler durmuş, ulaşım anlamında işler zorlaşmıştı. O zaman diliminde yerinde üretilen ürünlere ulaşma imkanı olmadığı takdirde insanların da mağduriyet yaşayacağı ve gıdanın da bu süreçte ne kadar yerinde üretilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Biz de o dönemde yöresel ürünlerimizin ve değerlerimizin yeniden hayata döndürülmesi, onların yeniden üretilerek sisteme entegre edilerek hem vatandaşlar tarafından bilinir hale gelinmesi, hem de bu ürünlerin değerlendirilerek aile ekonomisine katkı sağlar hale dönüştürülmesi için yerel yönetim olarak elimizi taşın altına koyduk. Bununla beraber de özellikle kadınlarımızın da bu sektörde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkı sunmalarına, yöresel ürünlerin bilinirliklerinin artmasına, bu lezzetlerin de genç neslimize tanıtılmasına vesile olmasını sağladık. O günden bugüne her yıl gelişerek, aynı zamanda istemli ve düzenli bir hale getirerek ilerleme kaydetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise Allah'a şükürler olsun, burada tesisimizi ve aşevini oluşturduk" diye konuştu.

"Tesisimiz entegre sistemle faaliyet gösteriyor"

Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Aşevi'nin çok amaçlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Tavlı, "Burası birkaç fonksiyonu bir arada barındırıyor. Birincisi yöresel ürünlerimizi üretme imkanını daha sistemli, daha düzenli hale getirdik ve stoklama imkanlarımızı çok daha düzgün ve kaliteli bir şekle dönüştürdük. Bunun yanı sıra Karadeniz'de en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz ve günlük mutfak ihtiyaçlarını da bu tesisimiz karşılıyor. Aynı zamanda burada soğuk hava deposuyla beraber ürünler soğuk zinciri kırılmadan korunuyor. Bunun haricinde belediyemizin sosyal projeler çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de var. Aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayarak evlerine kadar teslim ediyoruz. Böylece onların temel gıda ihtiyacını da karşılamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Tavlı, tesisin yöresel ürünlere pazar imkanı oluşmasına destek verdiğini belirterek, "Ürünleri tüketilebilir hale dönüştüren tesisimiz özellikle hanım kardeşlerimize de istihdam desteği sağlıyor. Yerel yönetim olarak bizim buradaki esas amacımız mini bir AR-GE ile bu konuda bu işleri yapabilecek olan insanlara örnek olmak, özel sektöre de bu işlerin yapılabileceğini ve bunların da karşılık bulabildiğini, katma değer anlamında gelir getirici faaliyetler olduğunu görmelerini sağlamak ve öncülük etmektir" şeklinde konuştu. - ORDU