Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Rekabet soruşturması Türkiye'nin en büyük online satış kanallarından biri olan sahibinden.com'a sıçradı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şirketin sahibi olduğu çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle Rekabet Kanununun 6. maddesi kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

ŞİRKETE KARŞI GEÇİCİ TEDBİR

Kurul, süreç tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.Rekabet Kurumu'ndanyapılan açıklamada, Sahibinden'in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanıp kullanmadığının incelendiği belirtildi. Ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

REKABETİ İHLAL ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ön araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli görüldüğünü belirten Rekabet Kurulu, Sahibinden'in veri birleştirme politikalarının rekabet ihlali oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede, kurulun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi.Açıklamada, "Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir" denildi. Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.