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Uluslararası Taşımacılıkta Zorunlu Trafik Sigortası Sorunu

Uluslararası Taşımacılıkta Zorunlu Trafik Sigortası Sorunu
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Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, uluslararası nakliyat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, Türkiye sınırları içinde zorunlu trafik sigortası primlerini tam olarak ödemek zorunda olduğunu ve bu durumun firmalar için ciddi maliyet oluşturduğunu ifade etti. Alkış, yetkililerin acilen bu konuya çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası taşımacılık yapan firmaların Türkiye sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası primlerini tam olarak ödemesi gerektiğini, Türkiye dışında geçirdikleri süre boyunca araçların zorunlu trafik sigortasından faydalanamadığını ve bu süre için de prim ödemek zorunda kalındığını söyleyen Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, bu durumun firmalar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, uluslararası nakliyat sektöründe faaliyet gösteren çekici araçların zorunlu trafik sigortası yükümlülüklerine dair bir sorunu gündeme getirdi. İhracat taşımacılığı yapan bu araçların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Alkış, "Bu araçlar yüksek sigorta primleri ile haksız bir mali külfetle karşı karşıya kalıyor. Sorunun çözümü için yetkililerin acilen harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Alkış, bu araçların yılın 200 günü yurt dışında olmasına rağmen, Türkiye sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası primlerinin tam olarak ödenmesi gerekliliğinin, büyük bir haksızlığa yol açtığını savundu. Türkiye dışında geçirdikleri süre boyunca araçların zorunlu trafik sigortasından faydalanamadığını hatırlatan Alkış, nakliye firmalarının bu süre için de prim ödemek zorunda kaldığını kaydetti. Ayrıca, yurt dışı taşımacılık yaptıklarında 'Yeşil Kart' sigortası gibi ek poliçeler de yaptırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Alkış, bu durumum, CMR sigortası ve kasko sigortası gibi diğer zorunlu sigortalarla birleştiğinde, firmalar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

L2 belgesi ile hangi firmaların uluslararası taşımacılık yaptığının kolayca tespit edebileceğini ifade eden Alkış, dolayısıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOBB, UND, UTIKAD, SEDDK ve TSB gibi kurumların iş birliği yaparak, bu konuda basit bir düzenleme yapabileceğini belirtti. Alkış, uluslararası nakliye yapan araçlar için trafik sigortası prim havuzunda en az yüzde 25 indirim yapılmasının firmalara nefes aldıracağını söyledi. Alkış, "Bizler, Mersin lojistik merkezinde faaliyet gösteren bir sigorta acentesi olarak bu sorunu yakından takip ediyor ve sektörün sesini yetkililere iletmek istiyoruz. Konu, ihracat ve milli ekonomi olduğunda, bu araçların desteklenmesi, Türkiye'nin uluslararası ticaret kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Haksız sigorta maliyetlerinin ortadan kaldırılması, firmaların daha fazla ihracat yapabilmesine ve ülke ekonomisine daha fazla fayda sağlamasına olanak tanıyacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Sigorta Ekonomi 3-sayfa trafik mersin

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