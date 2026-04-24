Uluslararası iş birliklerinin yeni durağı Kumsmall

Kayseri ; mobilya sektöründe küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kumsmall Mobilya AVM'de gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Türkmenistan ve Rusya'dan gelen alım heyeti, üç gün boyunca mobilya üreticileri ile bir araya geldi.

Kayseri'nin güçlü üretim altyapısını yerinde inceleyen Türkmen ve Rus heyet, mobilya üreticileriyle gerçekleştirdiği B2B görüşmelerde yeni ticari bağlantıların temellerini attı. Kumsmall AVM bünyesindeki mağazaları da ziyaret eden iş insanları, firmalarla birebir temas kurarak muhtemel iş birliklerini detaylandırdı. Ziyarette stratejik bir iş birliği için de adım atıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile heyette yer alan Rusya İç Mimarlar Birliği Başkanı Andrei Radaev, iki ülke arasında mobilya ve iç mimarlık alanlarında kalıcı iş birlikleri yapılması için protokol imzaladı. Program kapsamında Kayseri'nin turizm potansiyelini tanıtan ziyaretler de gerçekleştirildi. Heyet; şehrin en önemli değerlerinden Erciyes Kış Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek bölgeyi yakından tanıma fırsatı buldu. Heyeti karşılayan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in uluslararası turizm vizyonu ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu kapsamlı organizasyon yalnızca ticari iş birliklerini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda şehrin üretim gücünü ve turizm değerlerini uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Konuk heyet için düzenlenen programın son gününde, Türkmen İş İnsanları tarafından Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya'ya Türkmenistan'ın milli kıyafeti giydirildi ve Türk misafirperverliğini en güzel şekilde yaşadıkları bu seyahatteki ev sahipliği için teşekkür edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı