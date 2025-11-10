Haberler

Ülker Bisküvi, IFC ile Kredi Anlaşmasını 5 Yıl Uzattı

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumundan aldığı 75 milyon avroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzatma kararı aldı. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bu adımı attığını duyurdu.

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldığı 75 milyon avroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.

Şirket, IFC ile 2024'te imzalanan 75 milyon avroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı.

Vadede anapara ödemeli kredinin kullanım amacı, sözleşmenin orijinal şartlarında belirtildiği şekliyle devam edecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
