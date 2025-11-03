Ülker Bisküvi, EBRD ile 75 Milyon Avro Kredi Anlaşması İmzaladı

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.

75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.