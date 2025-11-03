Ülker Bisküvi, EBRD ile 75 Milyon Avro Kredi Anlaşması İmzaladı
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredi, mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.
75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi