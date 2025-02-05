Ülkelerin altın alımında yeni rekor kırıldı

Merkez bankalarının altına olan talebi, art arda üçüncü yılda da 1.000 tonu aşarak güçlü bir alım trendi sergiledi. Polonya Ulusal Bankası, rezervlerine 90 ton ekleyerek en büyük net alıcı olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 75 tonluk artışla ikinci sırada yer aldı. Hindistan Merkez Bankası ise Aralık ayı hariç her ay düzenli alımlar yaparak üçüncü sırada bulundu.

YATIRIM TALEBİ BÜYÜYOR

Altına yapılan yıllık toplam yatırım, büyük ölçüde altın borsa yatırım fonları tarafından desteklenerek yüzde 25 artışla 1.180 tona ulaştı. Külçe altın ve madeni paralara olan talep de Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü taleple desteklenerek yüksek seviyelerde seyretti. Çinli yatırımcılar, yurt içi ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarının sınırlı olması nedeniyle altına yöneldi. Hindistan'da ise hükümetin Temmuz ayında altın ithalat vergilerini yüzde 15'ten yüzde 6'ya düşürmesi, talebin artmasına katkı sağladı.

TÜRKİYE'NİN ALTIN REZERVLERİ DE ARTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında altın rezervlerini 75 ton artırarak merkez bankaları arasında en büyük ikinci net altın alıcısı konumuna yükseldi. Bu artış, Türkiye'nin altın rezervlerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.