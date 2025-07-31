Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Gürcistan'da Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Gürcistan'da Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
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Bakan Uraloğlu, resmi ziyaret için gittiği Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6'ncı Dönem Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Tiflis'te Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'da faaliyet gösteren değerli Türk iş insanlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin ekonomik gücünü yurt dışında temsil eden iş dünyamızla istişare ederek, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Türk girişimcilerimizin başarıları, hem iki ülke ilişkilerine hem de bölgesel kalkınmaya güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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