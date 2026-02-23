Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
