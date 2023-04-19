Tutak'ta süt sağım makinesi dağıtımı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tutak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finanse ettiği yüzde 70 hibeli "Sağlıklı Eller Mis Gibi Sütler Projesi" Tutaklı yetiştiricilere 60 adet süt sağım makinesi törenle dağıtıldı.

Törene; Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, İlçe protokol üyeleri ve Tutaklı yetiştiriciler katıldı. - AĞRI