Turunçgillerde iyi tarım uygulamalarıyla sıkıntısız bir sezon hedefleniyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, iyi tarım uygulamalarıyla turunçgillerde sıkıntısız bir sezon hedeflediklerini belirtti.

Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgillerin yaş sebze meyve ihracatında en önemli alt grubu oluşturduğunu söyledi.

Turunçgillerde verimli bir sezon geçirdiklerini ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını belirten Kaçmaz, "Temmuz sonu itibarıyla rakamlara baktığımızda 2 milyon 413 bin ton turunçgiller ihracatı karşılığında 1 milyon 109 bin dolarlık dövizi girdisi sağladık. Geçtiğimiz sezonda ürünlerin ihracat sıralamasına baktığımızda mandalina birinci sırada yer aldı. Bunu limon, portakal ve greyfurt takip etti." diye konuştu.

Turunçgillerde daha iyi noktalara gelebilmek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Kaçmaz, bu kapsamda "İyi Tarım Uygulamalarıyla Kazancınız Bol Olsun" projesinin protokolünü imzaladıklarını söyledi.

"İyi tarım uygulamalarıyla hem üretici hem tüketici kazanacak"

Yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğuna değinen Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Ulusal Turunçgil Konseyi olarak bir dizi çalışma yaptık. Üreticilerimizle 'İyi Tarım Uygulamalarıyla Kazancınız Bol Olsun Projesi'nin protokolünü imzaladık. Bu protokolü imzalayan üreticilerimizin ürünleri daha kontrollü bir şekilde üretilecek. Bu ürünler hem iç hem de dış piyasada yer alacak. İlerleyen sezonda bu uygulamalar daha da yaygınlaşacak. İyi tarım uygulamalarına geçen üreticilerimizin toprak analizleri yapılacak, gerek bakım gerekse de zirai ilaçlama konusunda teknik destekler verilecek. Bu da üreticimizin daha iyi bakım ve üretim yapmasına katkı sağlayacak. İyi tarım uygulamalarıyla hem üretici hem tüketici kazanacak. İhracatta ve iç piyasada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz ve destek veriyoruz."

Kaçmaz, yeni pazar arayışlarının ve ürünlerin dış piyasaya daha fazla gönderilmesini sağlamak için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yeni sezonu sıkıntısız geçireceklerini vurgulayan Kaçmaz, "Eylül başında hasat ve ihracat izninin verilmesini bekliyoruz ve yeni sezon başlayacak. Geçen sezon üretici ve ihracatçıyı mutlu eden rakamlara ulaşmış durumdayız. Bu sezon da ürün kalitesinde, üretimde, rekoltede ve ihracatta bir sorun yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.