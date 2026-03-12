TÜRMOB'un geleneksel iftar programında mali müşavirler bir araya geldi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, programda yaptığı konuşmada, ramazanın, sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir ay olduğunu söyledi.

Yıldız, ramazan ayında Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenleri kınadığını belirterek, "Atatürk'ün 'Milletin hayatı tehlikede olmadıkça savaş bir cinayettir.' sözünün bugün kıymetini ve vizyonunu daha iyi anlıyoruz." dedi.

Mali müşavirlerin önemine değinen Yıldız, taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız işletmelere ve ekonomiye ilişkin sağlıklı ve güvenilir veriler üreterek, işletmelere değer katan hizmetler sunarak hem kamu hem de özel sektör tarafında tam anlamıyla kamusal görev ifa etmektedirler. Taleplerimizin tümünün mevcut ekonomik, mali ve politik sistem içinde tutarlı ve makul gerekçeleri bulunmaktadır. Beyanname imzalama kapsamının artık genişletilmesi gerekiyor. Türkiye'de beyannameli sistemin yaygınlaşması, hem vergi adaletinin hem mali disiplinin sağlanmasında önemli. Bu konudaki çalışmanın bir an önce en azından tebliğ bazında hayata geçirilmesini bekliyoruz. Meslektaşlarımızın kendi kusurlarının, kasıtlarının olmadığı konularda gerekli dikkat ve özenin sadece gösterilmemesi nedeniyle karşı karşıya oldukları usulsüzlük cezaları çok ağır. Bunların bir an önce indirimli bir sisteme bağlanması gerekiyor."

Yıldız, dünyada ticari işlemlerde, ticari ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğu mali müşavirlerin de yapabildiğine dikkat çekerek, bu hakkın kendilerine de tanınmasını istedi.

Katılım payının kaldırılmasının gerekliliğine dikkati çeken Yıldız, meslekleriyle ilgili düzenlemelerde TÜRMOB'un da görüşünün alınması gerektiğini kaydetti.

İftar programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, mali müşavirler ve davetliler katıldı.