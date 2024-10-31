Türkiye Yatak Endüstrisi, Üretimde İkinci Sıraya Yükseldi

Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji üreten fabrikalara tedarik sağlayan yatak endüstrisi sektörü, 3 milyar doların üzerindeki üretimiyle Türkiye'yi Çin'den sonra 2. ülke konumuna yükseltti.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, AA muhabirine, derneğin, yatak endüstrisi sektörünün gelişmesini sağlamak, sektördeki firmaların ihracatını ve dünyadaki rekabet gücünü artırmak için kurulduğunu anlattı.

Türkiye yatak endüstrisi sektörünün yaklaşık 150 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Güler, "Toplam 3 milyar doların üzerinde hacmi olan bir sektörüz. Bunun da yaklaşık 2,5 milyar dolarına yakınını 150 ülkeye ihraç etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Güler, derneğin ana amaçlarından birinin, Türk firmalarının ihracatını yükseltmek olduğunu dile getirerek, ihracatı 3 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin 2021 yılında sektörde 6. sırada olduğunu aktaran Güler, "Bunu 2. sıralara kadar getirmiş olduk. İlk sırada Çin var. Çin de kendi dinamiklerinden dolayı ilk sırada. Dünyada 40 milyar dolarlık bir üretimi göz önünde bulundurduğumuz zaman Çin, bu üretimin 4'te 1'ini yapıyor. Haliyle önde olması gayet normal ama biz onunla yetinmeyip bu pastanın en büyük payını almayı hedefliyoruz." dedi.

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı

Güler, dünyada ciddi bir küresel kriz olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sektörle ilgili dünyadaki fuarların tamamını ziyaret ediyoruz ve yatak üreticileriyle görüştüğümüz kadarıyla farklı ülkelerde bu sektörde yaklaşık yüzde 30-40 arası düşüş var. Bu da bizi ciddi etkiliyor ve biz de 'Var olan kapasitelerden ne alabiliriz; ne kadar daha fazla ihracat, üretim yapabiliriz' yolunda ciddi bir fuar organizasyonu yaptık. Bu yıl 3'üncüsünü yaptık."

Fuarı yurt dışından 6 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini, fuar katılımcılarının da çok mutlu olduğunu ve bir sonraki fuarın çok daha iyi geçmesi için yol haritasını da belirlediklerini anlatan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle ekonomik sıkıntılı bir dönemde daha iyi bir fuar geçiremezdik. Çok kalabalık yoktu ama bütün ziyaretçilerin neredeyse tamamı çok niş ve seçilmiş kişilerdi. Zaten buraya davet ederken de sürekli seçilmiş kişileri davet ettik. Firmaların çok özel müşterilerini buraya davet ettik, onlar da arkadaşlarını ağırladılar. İnşallah bunun dönüşleri çok iyi olur diye düşünüyorum. Olacağını da ve olmaya başladığını da duydum. Bir katılımcı, 'Ben ilk defa fuarda bu kadar canlı satış yaptım' dedi. Bir diğer arkadaşım da 'Ben hiçbir zaman 3 konteyner sipariş birden almadım' dedi."

Güler, Türkiye'yi, İstanbul'u yatak endüstrisi sektöründe "ticaret merkezi" yapmayı hedeflediklerini ve bunu da başaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.