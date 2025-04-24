Türkiye ve Kazakistan Arasında İkili Para Takası Anlaşması İmzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası İkili Para Takası Anlaşması imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İkili Para Takası Anlaşması imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşmasını imzalamıştır. Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Vaşington'da imzalanmıştır.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacaktır.

Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." - İSTANBUL