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Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nı Güncelliyor

Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nı Güncelliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşerek, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi için müzakerelerin Temmuz ayının sonuna kadar yapılacağını duyurdu.

Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz ayının sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüştü. Görüşme çerçevesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkileri; yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdiklerini belirtti.

Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda aynı perspektifi paylaştıklarını teyit ettiklerinin de altını çizen Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal alt yapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirme konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda STA'nın 'Ticarette Teknik Engeller' ve 'Sektörel Ekler' (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzalayarak STA'nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım attıklarını da söyleyen Bolat, "İki ülke arasındaki STA'nın güncellenmesi sürecinde önemli bir aşama olacak metinlerle, iki ülke firmaları kazanacak, ekonomiler güçlenecek, ikili ticaret daha da büyüyecektir" mesajını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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