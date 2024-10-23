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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İklim Teknolojilerine Odaklanıyor

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İklim Teknolojilerine Odaklanıyor
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TTGV Başkanı Değerhan Usluel, iklim değişikliği ile mücadele bağlamında destekledikleri projelerin çoğunun yeni teknolojilere odaklandığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda küresel pazarda söz sahibi olabilmesi için fırsatları değerlendirdiklerini vurguladı.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, fırsatları değerlendirerek küresel pazarda söz sahibi olacak şirketleri desteklediklerine dikkati çekerek, "Desteklediğimiz projelerin çoğu, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olacak teknolojilere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Usluel, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen TTGV Günü'nde yaptığı konuşmada, vakıf olarak önceliklerinin iklim teknolojileri olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sistemik risk olduğunu belirten Usluel, "Bu nedenle desteklediğimiz projelerin çoğu, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olacak teknolojilere odaklanmış durumda." dedi.

Usluel, yenilenebilir enerji ve enerji depolamanın enerji altyapısını kökten değiştirdiğine işaret etti.

Özellikle elektrikli araçların Batı'nın sanayi kalesi otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirdiğini ifade eden Usluel, "Bu değişim eski ekonomik düzen için büyük bir tehdit ama Türkiye için muazzam fırsatlar barındırıyor. Vakıf olarak fırsatları değerlendirerek küresel pazarda söz sahibi olacak şirketleri destekliyoruz." diye konuştu.

Usluel, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın getireceği yapısal değişimlere de değindi.

"Türkiye'nin ilk özel sektör teknoloji geliştirme programlarını yürüttük"

Vakıf olarak, 1990'larda Türkiye'nin ilk özel sektör teknoloji geliştirme programlarını yürüttüklerini, yarım milyar dolarlık AR-GE desteği sağladıklarını dile getiren Usluel, 2000'lerde Türkiye'de girişim sermayesinin öncüsü olduklarını, 2020'lerde ise iklim teknolojileri alanında üç temel program gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Usluel, bunlardan birinin "Öncül Proje Programı" olduğunu söyleyerek, kentsel dönüşümden çıkan atık betonun kullanılarak çimento üretiminde karbon sıfırın sağlanmasını hedeflediklerini anlattı.

"İklim Lab Komünite Programı"yla 400'e yakın uzmanın, Türkiye'nin iklim teknolojileri konusundaki beyin takımı olarak çalıştığını dile getiren Usluel, Eko-Üretim Dönüşüm Programı ile 130'dan fazla firmanın yeşil dönüşüm yolculuğuna da rehberlik ettiklerini belirtti.

Usluel, iklim teknolojilerindeki fırsatların kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun işbirliğiyle değerlendirilebileceğini kaydetti.

Heidelberg Materials Şirketi'nin Alternatif Yakıt ve Ham Maddeler Bölümü Başkanı Turgut Bayraktar ise programda, küresel çimento sektöründeki dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma) çalışmalarından ve yeni teknolojilerden bahsetti.

Program kapsamında alanında uzman katılımcıların yer aldığı "İklim Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TTGV ödülleri sahiplerini buldu

Açılış konuşmalarının ardından TTGV ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda, "Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü" kategorisinin kazananı, alg tabanlı katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi alanındaki çalışmalarıyla Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu oldu.

Karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) teknolojilerindeki öncü endüstriyel uygulamalara katkı sağlamaya yönelik araştırma ve çalışmaları nedeniyle Elif Erdinç Arca'ya "Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü" kategorisinde ödül takdim edildi.

Temiz hidrojenin taşınması ve depolanması için kullanılacak yüksek mukavemetli fiber takviyeli kompozit basınçlı kapların geliştirilmesine yönelik projesiyle Pressura Şirketi'ne "Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü" kategorisinde ödül verildi.

"Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü" kategorisinde ödüle layık görülen kuruluş ise iklim değişikliği konusundaki politika araştırmaları sebebiyle İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) oldu.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

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