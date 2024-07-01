Üye Girişi
Haberler

Türkiye Tarımsal Hasıla ile Avrupa'da 1. Sırada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye'nin, Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye'nin, Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı görselde de Türkiye'nin bir önceki yıla göre 2023'de yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı ile Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Gıda Ve Tarım Örgütü Dünya Bankası Türkiye Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! FRANSA-BELÇİKA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?
Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title