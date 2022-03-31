Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurma kararı aldıklarını belirterek, "1,5 günde 250 firmamız üyelik başvurusunda bulundu. Bu, iş dünyasının dijital teknolojilere ilgisini gösteren önemli bir parametre." dedi.

DEİK tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Romanya Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu'nun katılımıyla Türkiye-Romanya İş Forumu düzenlendi.

Türkiye-Romanya 27. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı kapsamında düzenlenen forumun açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, sabahtan bu yana iki ülke heyeti arasında toplantılar gerçekleştirildiğini, sorunlardan çok fırsatların konuşulduğunu söyledi.

Olpak, iki ülke arasındaki 10 milyar avroluk ikili ticaret hacmi hedefine yaklaşıldığını ve yeni hedeflerin konulmasını beklediklerini ifade ederek, salgın sonrası Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın tedarik zincirinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Bu süreçte enerji, sağlık, gıda ve tarım, bilgi teknolojileri ile savunma sektörlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Olpak, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi kavramlarına işaret etti.

Olpak, 148'inci iş konseylerini kurma kararı aldıklarını belirterek, "DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi... 1,5 gün önce bu kararı ilan ettik. 1,5 gün içerisinde, bu sabahki rakamları alamadım, 250 firmamız üyelik başvurusunda bulundu. Bu, iş dünyasının dijital teknolojilere ilgisini veya nasıl baktığını gösteren önemli bir parametre." diye konuştu.

"Romanya'da 16 bin 842 Türk ortaklı şirket bulunuyor"

Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mihai Daraban da iki ülke arasındaki ithalat ve ihracata doğrudan yatırımların eklenmesi halinde 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin aşıldığını aktararak, Romanya'da 16 bin 842 Türk ortaklı şirket bulunduğunu, önemli rakama ulaşan doğrudan yatırım yapıldığını söyledi.

Karadeniz'de yapılabilecek muhtemel iş birliklerine değinen Daraban, Köstence Limanı ve enerji alanındaki iş birliklerinin önemine işaret etti.

Daraban, Romanya'daki yabancı yatırımcılar arasında en iyi ilişkilerde bulundukları ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu, Türkiye ile sadece ekonomik değil, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin de bulunduğunu anlattı.

"İkili ticaret hacminde yıl sonunda 10 milyar avroya ulaşacağız"

DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli ise iki ülke arasında köklü ilişkilerin yanı sıra son dönemde bölgede güçlü bir ortaklık sergilendiğini ifade etti.

Güçlenen iş birliğinin dostluğa katkısına değinen Süsli, "İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminde hedef 5 yıl önce 10 milyar dolar olarak belirlenmişti. O zaman çoğu iş adamımıza ve devlet yetkilimize bu hedef yüksek gelmişti. Ancak biz Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefe kısa sürede ilerledik. Bu yılın sonunda 10 milyar avroyu geçeceğiz. Bu müjdeyi vermek istiyoruz." diye konuştu.

Daha güçlü iş birlikleri için yapılması gerekenlere işaret eden Süsli, enerji ve müteahhitlik alanlarına önem verilmesi, üçüncü ülkelerde iş birliği hususunda daha proaktif adımlar atılması, yeşil enerji alanında ortaklıklar geliştirilmesi, Romanya'nın Türk turistlere vize kolaylığı sağlaması, tedarik zinciri noktasında iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

ASO ile Bükreş Sanayi ve Ticaret Odası arasında iş birliği anlaşması

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Muhittin Dinçer ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Iuliu Stocklosa imza attı.