Haberler

Otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı 3,8 milyar doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış kaydetti. Otomotiv sektörü, ülke ihracatında lider konumunu korumaya devam ediyor.

Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ayı dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 855 milyon dolar oldu.

Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,3 oldu. Sektörün bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 8,9 artarak 13 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

Sektörün dış satımda en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 1 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Binek otomobiller" ihracatı nisanda yüzde 16 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 39 artışla 756 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı yüzde 30 artışla 312 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 33 artışla 194 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat, yüzde 22 artışla 645 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.??????? Fransa, yüzde 30 artış ve 461 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 42 artışla 357 milyon dolarlık satış yapıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, sektörün ihracat liderliğini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Nisan ayında bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci rakama ulaştık. Tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış kaydederek küresel rekabet gücümüzü perçinledik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt