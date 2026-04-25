Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Formula 1 Türkiye Grand Prix'si değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin İstanbul'a dönmesinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımına güçlü katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Eresin, yaptığı yazılı açıklamada, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin İstanbul'a dönecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İlk etapta sektörümüz üzerindeki moral etkisinin çok yüksek olacağını değerlendiriyoruz. Bu önemli gelişmenin, ülkemizin uluslararası tanıtımına güçlü katkılar sağlayacağına ve Türkiye'nin küresel ölçekteki marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. Turizm sektörü açısından son derece değerli bir adım olan bu organizasyonun en başarılı şekilde hayata geçirilmesi için TÜROB olarak, sektör olarak tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Spor turizmini, Türkiye'de turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak gördüklerini bildiren Eresin, "Türkiye'nin spor turizminde kaydettiği her ilerleme, anlık ticari faydalarının yanı sıra orta ve uzun vadede ülke imajına ve uluslararası tanıtıma ciddi katkı sağlamaktadır. Bu etkilerin olumlu ve kalıcı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eresin, turizmde 100 milyar dolar gelir hedefine ulaşabilmek için stratejik önceliklere odaklanmanın büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kişiye özel hizmet ve deneyimlerin geliştirilmesi, MICE turizminin güçlendirilmesi, sağlık ve wellness turizmi ile gastronomi ve alışveriş turizmi gibi yüksek katma değerli alanlara yapılacak yatırımlar bu hedefe ulaşmada kritik rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonaları, Formula 1 ve MotoGP gibi motor sporları, uluslararası festivaller, kültür-sanat etkinlikleri ve dünya çapında ses getiren konserlerin ülkemizde düzenlenmesi, Türkiye'nin marka değerini daha da yukarı taşıyacaktır. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda sezon dışı dönemlerde de turizm hareketliliğinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaktır. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yeniden ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a sektörümüz adına çok teşekkür ederiz."