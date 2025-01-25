Türk firmalar o ülkede kilit rol oynayacak

Suriye'deki geçici yönetim, Türkiye'den gelen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırmıştı. Bu gelişmenin ardından, Ticaret Bakanlığı heyeti Şam'a giderek mevcut yönetimle bir araya geldi. Görüşmelerde, gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

TARİHİ ANLAŞMA GÜNCELLENECEK

Ayrıca, 2011 yılında askıya alınan Türkiye- Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı. Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar ve müteahhitlik gibi alanlarda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

TÜRK FİRMALARI SURİYE'NİN İMARINDA KİLİT ROL OYNAYACAK

Türk firmaları, Suriye'nin yeniden inşası ve sanayisinin kalkınmasında kritik bir rol üstlenecek. Uzmanlar, Türkiye'nin güçlü inşaat ve sanayi altyapısı sayesinde, Türk firmalarının Suriye'nin imarında öncü olacağına dikkat çekiyor.

14 yıldır yaşanan iç savaşın ardından Suriye, ekonomik ve altyapı açısından büyük bir toparlanma sürecine girdi. Türk şirketleri, ülkenin sanayi, altyapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermeyi planlıyor. Türk müteahhitlik firmaları, özellikle konut inşaatı, yol yapımı ve enerji projelerinde büyük fırsatlarla karşı karşıya. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Türk firmalarının üstleneceği rol, sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel işbirliğini de güçlendirecek.

TÜRK FİRMALAR SURİYE'Yİ AYAĞA KALDIRABİLECEK GÜÇTE

Türkiye'nin deneyimli inşaat sektörünün, Suriye'deki kriz sonrası dönemde hızla büyüyen inşaat sektörüne büyük katkı sunması bekleniyor. Türk firmalarının bu süreçteki güçlü yerel bağlantıları ve proje yönetimi deneyimi, Suriye'nin sanayi altyapısının kalkınmasında kilit faktörlerden biri olacak. Uzmanlar, Türk firmalarının ayrıca Suriye'nin tarım ve enerji sektörlerinde de faaliyet göstermesinin, ülkedeki ekonomik iyileşmeye katkı sağlayacağına ve bölgesel istikrara önemli ölçüde destek olacağına inanıyor.