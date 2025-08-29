Türkiye'nin Lisanslı Elektrik Üretimi Haziranda Düşüş Gösterdi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin yayımladığı "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24,7'si ithal kömür santralleri, yüzde 19,5'i hidroelektrik santralleri, yüzde 16'sı doğal gaz santralleri, yüzde 15,4'ü rüzgar santralleri ve yüzde 11,8'i linyit santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düşüşle 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 2 artarak 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 37,3'ü sanayi, yüzde 27,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak, 51 milyon 200 bin 934'e ulaştı.

Bu dönemde Haziran 2024'e göre, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,9'unu doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5'ini rüzgar santralleri, yüzde 10,6'sını ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.